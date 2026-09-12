フェイエノールト予想スタメン：成功を収めた布陣が優先される

フェイエノールトは、チャンピオンズリーグでのFCバルセロナ戦5-1の敗戦からの雪辱を期してPECズヴォレ戦に臨む。 Voetbalzoneの予想では、ルシアーノ・バレンテが前線に上がる見込みだ。PEC対フェイエノールトは日曜16時45分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

ティヤルク・エルンストは、バルセロナでの難しい一戦にもかかわらず、ズヴォレでもゴールマウスを守る。フェイエノールトの両サイドバックは、右がヒバイロ・リード、左がミカ・マルモル。ロッテルダムの守備陣中央は、ジェレマイア・セント・ユステと渡辺剛が形成する。

シャルル・ヴァンハウッテとヒヴァイ・ゼヒールは、今回も中盤で先発の座をつかむ。ウサマ・タルガリンはバルセロナ戦で途中出場し、そのプレーにジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストは満足していた。「後半はプレッシングの面で少し変化を加えたかった。特にバレンテをサイドに置いて、より試合に入れるようにしたかった。ウサマはそれをうまくこなしてくれたので、前からもう少し圧力をかけることができた。それがタルガリンの強みだ」と、指揮官は金曜の記者対応で語っている。

前線ではアニス・ハジ・ムサが右サイドを担い、ルシアーノ・バレンテが左からプレーする。バルセロナ戦ではオフサイドでゴール取り消しとなったナチョ・フェリが、ズヴォレでフェイエノールトの最前線に入る。

フェイエノールトは前節、敵地でNECを1-3で下した。PECはスパルタ・ロッテルダム相手に2-2で価値ある勝ち点1を獲得し、Vriendenloterijエールディビジで中位につけている。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；リード、セント・ユステ、渡辺、マルモル；ヴァンハウッテ、タルガリン、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。