フェイエノールト予想スタメン：成功を収めたバリエーションが優先へ

フェイエノールトは、チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦5-1の敗戦を受け、PECズヴォレ戦で雪辱を期す。ルシアーノ・ヴァレンテは前線に回る見通しだと、Voetbalzoneが予想している。PEC対フェイエノールトは日曜16時45分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

バルセロナでの厳しい一戦にもかかわらず、ズヴォレではチャルク・エルンストが引き続きゴールマウスを守る。フェイエノールトの両サイドバックは右にヒヴァイロ・レート、左にミカ・マルモル。ロッテルダム勢の最終ライン中央はジェレマイア・セント・ジュステと渡辺剛が務める。

中盤ではシャルル・ファンハウテとヒファイ・ゼヒールが再び先発に入る。ウサマ・タルハリーヌはバルセロナ戦で途中出場し、そのプレーにジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストは満足していた。指揮官は金曜の会見で「後半は、特にヴァレンテをサイドに置いて、プレッシングのかけ方に少し変化を加えたかった。ウサマはそれをうまくこなしてくれたので、より前から圧力をかけることができた。それがタルハリーヌの強みだ」と語った。

前線ではアニス・ハジ・ムサが右サイドに入り、ルシアーノ・ヴァレンテが左からプレーする。バルセロナ戦でオフサイドによりゴール取り消しとなったナチョ・フェリが、ズヴォレでフェイエノールトの最前線を担う。

フェイエノールトは先週、敵地でNECを1-3で下した。PECはスパルタ・ロッテルダムと2-2で引き分けて価値ある勝ち点1を獲得し、フリーンデンロテライ・エールディビジで中位につけている。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；レート、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ファンハウテ、タルハリーヌ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。