フェイエノールト予想スタメン：成功した形が優先される見込み

フェイエノールトは、チャンピオンズリーグのFCバルセロナ戦で喫した1-5の敗戦の雪辱を果たすべく、PECズヴォレ戦に臨む。ルシアーノ・バレンテは前線に上がる見通しだと、Voetbalzoneが予想している。PECズヴォレ対フェイエノールトは日曜16時45分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

バルセロナでの厳しい一戦にもかかわらず、ティヤルク・エルンストがズヴォレでもゴールマウスを守る。フェイエノールトの両サイドバックは、右がヒヴァイロ・リード、左がミカ・マルモル。エレミア・セント・ジュステと渡辺剛がロッテルダム勢の守備の中心を担う。

シャルル・ファンハウッテとヒヴァイ・ゼヒールは、再び中盤で先発する見込みだ。ウサマ・タルガリーヌはバルセロナ戦で途中出場し、そのプレーにジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは満足していた。指揮官は金曜の会見で「後半はプレッシングの面で少し変化を加えたかった。特に、バレンテをサイドに置いて、より試合に入れるようにしたかった。ウサマはそれをうまくこなしてくれたので、前からもう少し圧力をかけられるようになった。それがタルガリーヌの強みだ」と語った。

前線ではアニス・ハジ・ムサが右サイドに入り、ルシアーノ・バレンテが左からプレーする。バルセロナ戦ではオフサイドでゴール取り消しとなったナチョ・フェリが、ズヴォレでフェイエノールトの最前線を務める。

フェイエノールトは先週、アウェーでNECを1-3で下した。一方のPECはスパルタ・ロッテルダム戦で価値ある勝ち点1を手にし（2-2）、フリーンデンロテライ・エールディビジで中位につけている。

フェイエノールト予想スタメン: エルンスト；リード、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ファンハウッテ、タルガリーヌ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。