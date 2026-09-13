フェイエノールト予想スタメン：成功した布陣が優先される見通し

フェイエノールトは、チャンピオンズリーグでのFCバルセロナ戦で喫した1-5の敗戦の雪辱を期し、PECズヴォレ戦に臨む。ルシアーノ・バレンテは前線に入る見込みだと、Voetbalzone.が予想している。PEC対フェイエノールトは日曜16時45分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

ツャルク・エルンストは、バルセロナでの難しい一戦にもかかわらず、ズヴォレでも引き続きゴールマウスに立つ。フェイエノールトの両サイドバックは右にヒヴァイロ・レート、左にミカ・マルモル。ロッテルダム勢の最終ライン中央は、ジェレマイア・セント・ジュステと渡辺剛が形成する。

シャルル・ヴァンハウッテとヒヴァイ・ゼヒールは、今回も中盤で先発する見通しだ。ウサマ・タルガリーヌはバルセロナ戦で途中出場し、その働きにジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストは満足していた。「後半はプレスのかけ方を少し変えたかった。特にバレンテをサイドに置いて、より試合に入れるようにした。ウサマはそれをうまく実行してくれたし、そのおかげでもう少し前から圧力をかけられた。それがタルガリーヌの強みだ」と、指揮官は金曜日の会見で語った。

前線ではアニス・ハジ・ムサが右サイドを担い、ルシアーノ・バレンテが左からプレーする。バルセロナ戦ではオフサイドでゴール取り消しとなったナチョ・フェリが、ズヴォレでフェイエノールトの最前線に入る。

フェイエノールトは先週、アウェーでNECを1-3で下した。PECはスパルタ・ロッテルダム戦で2-2の価値ある勝ち点1を手にしており、フリーエンデンロテライ・エールディビジで中位につけている。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；レート、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ヴァンハウッテ、タルガリーヌ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。