フェイエノールト予想スタメン：左サイドバックはマルモルかロペスか？

フェイエノールトは日曜、ホームでADOデン・ハーグと対戦する。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は引き続き実績ある顔ぶれを信頼しているようだと、Voetbalzoneが予想している。デ・カイプでの一戦は14時30分キックオフで、ESPN 1で生中継される。

フェイエノールトのゴールマウスを守るのはチャルク・エルンスト。ADO戦ではジヴァイロ・リードとミカ・マルモルがそれぞれ右SB、左SBに入り、ファン・ブロンクホルスト監督はジェレマイア・セント・ジュステと渡辺剛をセンターバックに据える見込みだ。

フェイエノールト指揮官は、ロッテルダム勢の中盤に変更を加える考えはない。チャールズ・ヴァンハウッテ、ヒヴァイ・ゼヒール、そして主将ルシアーノ・バレンテがデ・カイプで先発する見通しとなっている。

ファン・ブロンクホルスト監督は前線でもおなじみの名前を継続起用する。ガウス・ディアラが今回も左ウイングで先発し、右にはアニス・ハジ・ムサが入る。フェイエノールトの最前線には上田綺世が入る。

フェイエノールトは先週、波乱含みの一戦でSCカンビュールを2-5で下した。一方のADOはホームでFCフローニンゲンに1-4で完敗し、今季初勝ち点はまだ手にできていない。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；リード、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ヴァンハウッテ、ゼヒール、バレンテ；ハジ・ムサ、上田、ディアラ。