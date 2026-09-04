フェイエノールトは土曜日、NECと対戦する。大きな注目点は、ロッテルダム勢の前線で誰が上田綺世の代役を務めるのかだ。NEC対フェイエノールトは16時30分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

ナイメーヘンでは、チャルク・エルンストがフェイエノールトのゴールを守る。右サイドバックはヒヴァイロ・リード、左サイドはハビ・ロペスが先発。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームでは、渡辺剛とミカ・マルモルがセンターバックを務める。

中盤では、ADOデン・ハーグ戦であまり良い印象を残せなかったウサマ・タルガリーヌに代わって、シャルル・ヴァンハウトが入る。デ・ホッフェルトでの一戦で、フェイエノールトの他の中盤はヒヴァイ・ゼヒールとルシアーノ・バレンテだ。

上田の代役

週半ばにアル・イテハド移籍との関連が報じられたアニス・ハジ・ムサは、右から前線の脅威を生み出すことが求められる。左ウイングではガウッス・ディアラがアシスト役となる。最前線では、リールOSCへ移籍した上田に代わってナチョ・フェリが入る。復帰したレイス・ネルソンは、途中出場で起用される可能性がある。

フェイエノールトはADO戦で0-2のビハインドを背負ったが、力強い反撃を見せ、ホームで2-2の引き分けに持ち込んだ。NECはそれ以上の結果を残し、PECズヴォレ戦ではアウェーで1-3の勝利を収めた。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；リード、渡辺、マルモル、ロペス；ヴァンハウト、ゼヒール、バレンテ；ハジ・ムサ、フェリ、ディアラ。