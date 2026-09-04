フェイエノールトは土曜日、NECと対戦する。最大の注目点は、ロッテルダム勢の前線で誰が上田綺世の穴を埋めるのかという点だ。NEC対フェイエノールトは16時30分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

フェイエノールトのゴールをナイメーヘンで守るのはチャルク・エルンスト。右サイドバックはヒバイロ・リード、左サイドはハビ・ロペスが先発する。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームのセンターバックは、渡辺剛とミカ・マルモルだ。

中盤では、ADOデン・ハーグ戦であまり良い印象を残せなかったウサマ・タルガリーヌに代わって、シャルル・ヴァンハウッテが入る。デ・ホッフェルトでのフェイエノールトの中盤の残る顔ぶれは、ヒヴァイ・ゼキールとルチアーノ・ヴァレンテとなる。

上田の後継者

週半ばにアル・イテハド移籍と結びつけられたアニス・ハジ・ムサは、右から前線で脅威を生み出す役割を担う。左ウイングではガウス・ディアラがチャンスメークを担う。リールOSCへ移籍した上田に代わり、最前線ではナチョ・フェリが起用される。復帰したレイス・ネルソンは、途中出場で起用される可能性がある。

フェイエノールトはADO戦で0-2のビハインドを背負ったが、力強い反撃の末にホームで2-2の引き分けに持ち込んだ。NECはそれを上回る結果を残し、PECズウォレとのアウェー戦で1-3の勝利を収めた。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；リード、渡辺、マルモル、ロペス；ヴァンハウッテ、ゼキール、ヴァレンテ；ハジ・ムサ、フェリ、ディアラ。