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フェイエノールトは土曜日、本拠地デ・カイプで同じロッテルダムを本拠とするエクセルシオールと対戦する。最大の焦点は、アニス・ハジ・ムサが先発できる状態にあるかどうかだ。ロッテルダム・ダービーは18時45分に始まり、ESPN 1で生中継される。

フェイエノールトのゴールマウスには、予想どおりチャルク・エルンストが立つ。ホームチームの守備陣は右からジヴァイロ・リード、渡辺剛、ミカ・マルモル、ハビ・ロペスが構成する。

フェイエノールトの中盤に新たな顔ぶれはない。シャルル・ファンハウッテ、ウサマ・タルガリン、ジヴァイ・ゼヒールがエクセルシオール戦に先発する。

ハジ・ムサはアルジェリア代表での活動から足首を負傷して戻ってきた。そのため、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は右ウイングにジェライノ・スハーケンを先発起用する。

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フェイエノールトの指揮官はハジ・ムサについて一切のリスクを冒したくない考えだ。チームは火曜日にチャンピオンズリーグのリーグフェーズでFCポルトをホームに迎える。

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「スハーケンは間違いなく準備ができている選手だと思う。これまでの試合でも途中出場している。我々が選手を投入するのは、その選手を信頼しているときだけだ。彼には我々にとって非常に役立つ能力があると思う」と、ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の会見で語った。

首位PSVと勝ち点1差のフェイエノールトでは、ナチョ・フェリが再び最前線を務める。左ウイングにはルチアーノ・ヴァレンテが引き続き起用される。

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フェイエノールトはフリーデンロテライ・エールディヴィジでの雪辱を期す。ファン・ブロンクホルスト監督のチームは、代表ウィーク直前にSCヘーレンフェーンとのアウェー戦で3－5と敗れた。

フェイエノールトの予想スタメン：エルンスト；リード、渡辺、マルモル、ロペス；ファンハウッテ、タルガリン、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。