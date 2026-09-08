フェイエノールトは水曜日、敵地でFCバルセロナと対戦し、チャンピオンズリーグのシーズン初戦を迎える。『Voetbalzone』は、アニス・ハジ・ムサが通常どおり先発すると予想している。FCバルセロナ対フェイエノールトは18時45分キックオフで、Ziggo Sportのメインチャンネルで生中継される。

ロッテルダム勢のゴールを守るのはチャルク・エルンスト。Spotifyカンプ・ノウでは、フェイエノールトの最終ラインは右からギヴァイロ・リード、ジェレマイア・セント・ジュステ、ワタナベ・ツヨシ、ミカ・マルモルで構成される。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは、フェイエノールトの中盤においておなじみの顔ぶれを選択。フヒヴァイ・ゼヒール、シャルル・ヴァンハウッテ、ルチアーノ・バレンテが並ぶ。ウサマ・タルガリーヌはバルセロナで途中出場のチャンスをうかがうことになる。

アル・イテハドへの移籍が破談となり、さらに2度の遅刻でNEC戦を欠場していたハジ・ムサは、前線右ウイングで先発する。ナチョ・フェリが最前線に入り、左からの脅威を担うのはガウスー・ディアラだ。

リース・ネルソンはまだ労働許可証を取得しておらず、そのためフェイエノールトのメンバーには入っていない。NEC戦で印象を残したジェライノ・スハルケンは、ファン・ブロンクホルストによってスペイン遠征メンバーに含まれている。

フェイエノールト予想先発：エルンスト；リード、セント・ジュステ、ワタナベ、マルモル；ゼヒール、ヴァンハウッテ、バレンテ；ハジ・ムサ、フェリ、ディアラ。