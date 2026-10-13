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フェイエノールトの主将ルチアーノ・ヴァレンテは、欧州での重要な一戦を控えるチーム内で、活気が大きく変化したと明かした。MFのヴァレンテは、チームのフィジカル面での粘り強さが向上したのは、今季クラブを取り巻く新たな前向きな雰囲気と直接関係していると考えている。

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過去の精神的な疲労を乗り越えて

フェイエノールトは欧州での戦いを次の段階へ進めようとしている。ヴァレンテは、チームが12カ月前よりもはるかに良い状態にあると考えている。

ロッテルダムの名門は最近、随所で見事なプレーを見せており、ヴァレンテはその勢いを失いたくないと考えている。昨季は重苦しい雰囲気のせいで、ピッチ上の最も単純なプレーさえ負担に感じられることが多かったという。しかし、現在のデ・カイプには新鮮な空気が流れ、選手たちは激しい試合展開の中でも、以前は不可能だと思っていたところまで自分を追い込めるようになった。国内と欧州で過密日程を戦う上で、こうしたチームの姿勢の変化が鍵になるとみられる。

試合前の記者会見で、キャプテンは選手の精神状態がピッチ上のパフォーマンスに与える影響を強調した。「昨年は精神的な部分もあったと思う。長い目で見れば、サッカーは試合そのものだけではない。昨年は全体的にとても重苦しかったが、今は前向きな雰囲気に満ちている。そのおかげで走ることも楽になる」と『Voetbal International』に説明した。この言葉は、再び存在感を示そうとするジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームにとって、士気がいかに重要かを物語っている。

ティンバーは、サッカーには好不調の波があり、現在の前向きな雰囲気を何としても守らなければならないと十分に理解している。そして、結果が思うように出なくなったときこそ、このフェイエノールトにとって真の試練になると強調した。

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コモの手強さを認識

次の試合を見据えるキャプテンは、目の前の一戦が難しいものになると理解している。

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このMFは、相手のプレースタイルを特徴づける戦術的な規律を高く評価した。「コモは非常に組織的で、規律があり、何より結束の固いチームだ。傑出した選手もいる。素晴らしい試合になりそうだ」とティンバーは語った。この評価からは、フェイエノールトが攻撃を組み立てる際に辛抱強くプレーし、統制の取れた守備陣が仕掛ける罠にはまらない必要があることがうかがえる。イタリアのチームには「傑出した選手」がいるだけに、集中を欠けば即座に代償を払うことになりかねない。

訪れる相手への敬意を示しつつも、焦点はあくまで、フェイエノールトがどう試合のテンポを握るかにある。

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バルセロナ戦でのつまずきにも揺るがぬ自信

今季のチャンピオンズリーグで、フェイエノールトはバルセロナとの厳しい一戦を経て、好スタートを切ることはできなかった。

キャプテンは、グループ順位表で現在勝ち点0だからといって、結果を出さなければならないという余計な重圧は感じていないと強調した。むしろ、国内の戦いで成果を上げてきたチームの取り組みを信じてほしいと考えている。「僕たちは常に結果を求めている。バルセロナ戦でもそうだったし、コモ戦でも同じだ。勝ち点0だから今こそ結果を出さなければ、とは感じていない。自分たちの力を信じているし、明日もそうする。結果を出せると強く確信している」と自信を持って締めくくった。

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この動じない姿勢には、欧州で戦う高揚感と、勝ち点を確保するために必要な冷静さを両立させようとするフェイエノールトの成長が表れている。