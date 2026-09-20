ルチアーノ・ヴァレンテは日曜午後、フェイエノールトがFCユトレヒトに5-0で快勝したことを受けて満足げな表情を見せた。MFは、自分たちのチームが再び支配的な戦いを披露したと振り返り、試合後にESPNの取材に対し、こうしたパフォーマンスがスタンダードにならなければならないと強調した。

「ズヴォレ戦の後、いい形で続けられているのは本当に気分がいい」とヴァレンテは語った。「これが僕たちの望んでいることです。支配すること。今はまだ特別なことだけど、こういう試合でそれが当たり前になるようにしないといけない」

ヴァレンテによれば、ユトレヒト戦の出来は必ずしも前の試合より良かったわけではないという。「同じようなプレーができていたと思います。ユトレヒトもいくつかの時間帯ではボールを持って良さを見せていた。でも今日は僕たちが非常に支配的で、正確で、インテンシティーも高かったので、こういう試合は楽に勝てるんです」

さらにこの勝利は、フェイエノールトにとってようやく今季初のホーム勝利となった。「もちろん、これまで勝ち点を落としていたのは悔しいです。試合前にも、自分たちのスタジアムで勝ち点3を取る時が来たと話していましたし、それを非常にいい形でやってのけました」

ヴァレンテはこの日のパフォーマンスで、スタンドで観戦していたシャビ代表監督にも存在感を示した。MFはオランダ代表のメンバーには選ばれず、一方でチームメートのヒバイ・ゼヒールには招集が届いていた。

「もちろん、がっかりはします」とヴァレンテは率直に語る。「内心では少し、メンバーに入れることを期待していました。でも、自分はプレーで示さないといけないし、今日はそれができました」

また、ヴァレンテはユトレヒト戦でPKでも存在感を示した。MFはそのPKを決めたが、実はフェイエノールトの第一キッカーではまったくないことを明かしている。

その役目を担っているのはFWナチョ・フェリで、本人はすでにゴールも決めていた。「普段はナチョが蹴るんですけど、彼が僕に『蹴っていいよ』と言ってくれたんです。彼には本当に感謝しています。そうですね、うまく決まってよかったです」