フェイエノールトがPECズウォレに0－7で圧勝した後、ルシアーノ・バレンテがこの1週間で自身に向けられた批判に反応した。ロッテルダム勢の主将は、日曜の一戦でチームが圧倒したのを見て、FCバルセロナに1－5で敗れた後も前向きだった理由が、ズウォレでの試合で裏付けられたと考えている。

「こんな大差で勝ったのは、たぶんこれが初めてだと思う」と、試合後にESPNの取材に応じたバレンテは語った。「今日は立ち上がりからとても良くて、前半だけで0－6にできていてもおかしくなかった。内容は良かったし、支配的で、動きも多かった」

これでフェイエノールトは、カンプ・ノウでの大敗から説得力ある形で立ち直った。バレンテによれば、あの試合は痛い結果にもかかわらず、むしろチームに何かをもたらしたという。「バルセロナでの試合は、結果にもかかわらず、僕たちに良いエネルギーを与えてくれた」

バレンテはこの発言をバルセロナ戦の直後にもしていたが、そのことで少なくない批判を浴びた。「あの時もそう言ったし、それをすごく変だと思った人もいた。でも、今日はそれが正しい理由を示す良い例だった」

PEC戦で大きな輝きを放った1人が、3度ゴールを決めたナチョ・フェリだった。彼の得点の1つは当初、シモン・グレーフスのオウンゴールと記録されていたが、その判定は後に主審アレックス・ボスによって取り消された。

バレンテは、綾瀬上田の退団後、このストライカーが素晴らしい成長を見せていると見ている。「アヤセがいなくなってから、フェリはその役割を素晴らしく埋めている。日に日に良くなっているのが分かるし、練習でもそうだ。今はゴールという形で自分に報いているし、僕は彼を誇りに思う」

また、ギバイロ・リードも3アシストを記録したことで、主将から称賛を受けている。「ASローマに行かなかった後の初日から、彼はフェイエノールトのために素晴らしい働きをしていた」