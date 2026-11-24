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フェイエノールトのファンが火曜夜、FCポルトとのチャンピオンズリーグの試合開始直前にZiggo Sportへ怒りを爆発させた。ロッテルダムのファンがデ・カイプで見事な演出を披露したものの、同局は試合前の解説を中断せず、視聴者をいら立たせた。

フェイエノールトのサポーターは、ポルトガルの強豪との欧州での一戦に向けて、印象的な演出を用意していた。デ・カイプのスタンドには「彼らは遠くで灯台のように輝く」という言葉が大きく浮かび上がった。

これは楽曲『マイン・フェイエノールト』の歌詞の一節だ。サポーターはFCポルト戦を前に、見事な雰囲気をつくり出した。

その間、Ziggo Sportではワイツェ・ファン・デル・ホート、ケース・ファン・ウォンデレン、ノア・ファーレ、カリド・ブラールズが試合前の解説を行っていた。演出が繰り広げられる中も、4人は話し続けた。

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これを受け、同局にはSNS上ですぐさま批判が殺到した。多くのサポーターは、デ・カイプの雰囲気をテレビの視聴者に伝えるため、Ziggo Sportに解説を一時中断してほしかったという。

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Xでは特にファーレとブラールズに批判が集中している。あるサポーターは「ノア・ファーレとカリド・ブラールズが演出の最中ずっとしゃべり続けるなんて、本当に信じられないほどひどい」と投稿した。

別の視聴者は「Ziggoの人たちは、これからオープニングショーの間は黙っていてくれないか？」と問いかけた。同じSNSには「どうしてこんなことを台無しにできるんだ？」という声も上がっている。

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別の視聴者はZiggo Sportに直接、別の音声オプションを用意するよう求めた。同局の人たちの「くだらない」話を聞かず、スタジアムの音だけを聞けるようにしてほしいという。

一方、フェイエノールトはFCポルトを相手に、先週土曜のエクセルシオール戦で喫した痛恨の2-3の敗戦からの挽回を狙う。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、この欧州での一戦に向けて先発メンバーを複数変更した。

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GKにはチャルク・エルンストではなくフロリアン・カステンマイヤーを起用し、シャキール・ファン・ペルシーが最前線に入る。アニス・ハジ・ムサも出場する。ファン・ブロンクホルスト監督は月曜、同アタッカーがポルト戦に間に合うようコンディションを整えたと明かしていた。