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火曜夜、FCポルトとのチャンピオンズリーグの試合開始を目前に、フェイエノールトのサポーターがZiggo Sportに一斉に怒りの声を上げた。ロッテルダムのファンはデ・カイプで見事な応援演出を披露したが、スポーツ専門局は試合前の解説を中断せず、視聴者を大いにいら立たせた。

フェイエノールトのサポーターは、ポルトガルの強豪との欧州での一戦に向け、印象的な応援演出を準備していた。デ・カイプのスタンドには、「彼らは遠くで灯台のように輝いている」という言葉が大きく浮かび上がった。

これはクラブの歌『Hand in Hand, Kameraden』の歌詞だ。サポーターはFCポルト戦を前に、見事な雰囲気をつくり出した。

一方、Ziggo Sportではウィツェ・ファン・デル・ホート、ケース・ファン・ウォンデレン、ノア・ファーレ、ハリド・ブラルーズが試合前の解説を続けていた。応援演出が繰り広げられる間も、4人は話し続けた。

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これを受け、同局にはソーシャルメディア上でたちまち批判が殺到した。デ・カイプの雰囲気をテレビ視聴者に伝えるため、解説を一時中断してほしかったというサポーターが相次いだ。

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Xでは特にファーレとブラルーズに批判が向けられた。あるサポーターは「ノア・ファーレとハリド・ブフラルーズが応援演出の間ずっと話し続けるなんて、本当にあり得ないほどひどい」と投稿した。

別の視聴者は「Ziggoの人たちは、これからは試合前の演出中に黙っていてくれないか？」と問いかけた。同じくXには「どうしてあんなものを台無しにできるんだ？」という声も上がった。

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別の視聴者はZiggo Sportに直接、音声を切り替えられる選択肢を設けるよう求めた。スポーツ専門局の人たちによる「くだらない」話を抜きにして、スタジアムの音だけを聞きたいという。

その一方でフェイエノールトは、直近の土曜日にエクセルシオールに喫した痛恨の2-3での敗戦から、FCポルトを相手に立ち直ることを期している。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は欧州での一戦に向け、先発メンバーを複数変更した。

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ゴールマウスではチャルク・エルンストに代わってフロリアン・カステンマイアーを起用し、シャキール・ファン・ペルシーが最前線に入る。アニス・ハジ・ムサも出場する。ファン・ブロンクホルスト監督は月曜日、同FWがポルト戦に間に合う状態だと明かしていた。