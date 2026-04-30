フェイエノールト新GM探しはデ・クープに動揺をもたらし、スタジアムではロベルト・エーンホーンの名前が叫ばれている。 『アルゲメン・ダグブラッド』紙のミコス・グカ記者は、舞台裏には同等の重要性を持つ見落とされがちな要因があると分析する。同記者によると、「退任した」シャーク・トロストの影響力は今も残っているという。

多くのサポーターや関係者は、クラブをさらに高みへ導く理想的な候補者と見なす。AZ元ディレクターの本人もし烈な関心を示しているが、交渉は難航し、ファンは苛立ちを募らせる。

この状況は2019年を想起させる。当時もエーンホーンは候補に挙がったが就任には至らなかった。関係者によると、当時クラブ上層部との相性が合わず、内部体制も彼の働き方に適していなかったという。

トロストは今年初めに監督評議会を退任したが、後任が決まるまで議決権を維持し、新ゼネラルマネージャー選任を含む重要決定に間接的に影響を及ぼしている。

彼の議決権は事実上会長トゥーン・ファン・ボデゴム氏が代行しており、2人は長年緊密に協力してきた。

「フェイエノールトの友」はこの仕組みに疑問を呈する。「トロストは去った。会議にも参加していない。彼に決定権があるのはナンセンスだ」と主張している。

ヴァン・ボデゴムがトロストの「影の力」に支えられ、再びエーンホーンを無視するのではないかとの懸念がある。それは過去の繰り返しを意味する。

その間も時間は過ぎ、経営陣への圧力は高まるばかりだ。内部では順序が逆でも、新総支配人より先にテクニカルディレクター（TD）を迎える案も浮上している。ゴウカ氏によると、TD候補にはジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストの名前が「頻繁に挙がっている」という。