フェイエノールトは水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでコモ1907に3-2で見事勝利した。勝利を収めたロッテルダムのチームでは、特にジヴァイ・ゼヒール、アニス・ハジ・ムーサ、ルチアーノ・ヴァレンテが印象を残した。Voetbalzoneがフェイエノールトの先発選手と45分以上出場した選手を、昔ながらの点数で採点する。
チャルク・エルンスト 6.5
ジヴァイロ・リード 7
ジェレマイア・シント＝ユステ 8
ミカ・マルモル 7
ハビ・ロペス 6
シャルル・ファンハウッテ 7
ウサマ・タルガリン 8
ジヴァイ・ゼヒール 8
オランダ代表に新たに加わったゼヒールは、特に前半にその実力を示し、見事なゴールを決めた。ペナルティーエリア際から放ったシュートは、コモのGKロベルト・サンチェスにも止められなかった。フェイエノールトの中盤をけん引する存在になりつつあるゼヒールを、シャビは今後数週間、注意深く見守ることになるだろう。
アニス・ハジ・ムーサ 8.5
フェイエノールトのアルジェリア人ウイングは、後半に実力を示した。右サイドから素早い切り返しで中へ入り、ボールをゴール右下に流し込んだ。デ・カイプでは一晩を通じて脅威となり、フェイエノールトの3点目とチャンピオンズリーグ初勝利に大きく貢献した。
ナチョ・フェリ 7
ルチアーノ・ヴァレンテ 7.5
ヴァレンテは今回もフェイエノールトの3トップで左ウイングを務め、このポジションにますますなじんでいるようだ。本来はMFだが、ホームチームの同点ゴールでは巧みにゼヒールを見つけた。オランダ代表の次回の活動期間には、ケネス・テイラーではなくヴァレンテを招集すべきだとの声もすでに上がっている。なお、ヴァレンテはハーフタイムに交代し、代わってガウス・ディアラが出場した。
ガウス・ディアラ 7