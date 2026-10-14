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ライブ
Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Rian Rosendaal
翻訳者：

フェイエノールトを採点：アニス・ハジ・ムーサが際立つ活躍、ほかの3選手も8点

Player ratings
フェイエノールト 対 コモ
フェイエノールト
コモ
UEFAチャンピオンズリーグ
T. Ernst
ジファイロ・リート
ジェリー・セント・ジャスト
M. Marmol
ハビ・ロペス
ジヴァイ・ゼヒエル
チャールズ・ヴァンハウテ
ウサマ・タルガリン
ルシアーノ・ヴァレンテ
N. Ferri
アニス ・ハジ ムーサ
ガウッスー・キャスー・ディアラ

フェイエノールトは水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでコモ1907に3-2で見事勝利した。勝利を収めたロッテルダムのチームでは、特にジヴァイ・ゼヒール、アニス・ハジ・ムーサ、ルチアーノ・ヴァレンテが印象を残した。Voetbalzoneがフェイエノールトの先発選手と45分以上出場した選手を、昔ながらの点数で採点する。

チャルク・エルンスト 6.5

ジヴァイロ・リード 7

ジェレマイア・シント＝ユステ 8

ミカ・マルモル 7

次の試合
TEL

TEL

エールディビジ

2026年10月17日

FEY

FEY

FIO

FIO

セリエ A

2026年10月18日

COM

COM

ハビ・ロペス 6

シャルル・ファンハウッテ 7

ウサマ・タルガリン 8

ジヴァイ・ゼヒール 8

オランダ代表に新たに加わったゼヒールは、特に前半にその実力を示し、見事なゴールを決めた。ペナルティーエリア際から放ったシュートは、コモのGKロベルト・サンチェスにも止められなかった。フェイエノールトの中盤をけん引する存在になりつつあるゼヒールを、シャビは今後数週間、注意深く見守ることになるだろう。

アニス・ハジ・ムーサ 8.5

フェイエノールトのアルジェリア人ウイングは、後半に実力を示した。右サイドから素早い切り返しで中へ入り、ボールをゴール右下に流し込んだ。デ・カイプでは一晩を通じて脅威となり、フェイエノールトの3点目とチャンピオンズリーグ初勝利に大きく貢献した。

ナチョ・フェリ 7

ルチアーノ・ヴァレンテ 7.5

ヴァレンテは今回もフェイエノールトの3トップで左ウイングを務め、このポジションにますますなじんでいるようだ。本来はMFだが、ホームチームの同点ゴールでは巧みにゼヒールを見つけた。オランダ代表の次回の活動期間には、ケネス・テイラーではなくヴァレンテを招集すべきだとの声もすでに上がっている。なお、ヴァレンテはハーフタイムに交代し、代わってガウス・ディアラが出場した。

ガウス・ディアラ 7

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