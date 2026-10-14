フェイエノールトは水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでコモ1907に3-2で見事勝利した。勝利を収めたロッテルダムのチームでは、特にジヴァイ・ゼヒール、アニス・ハジ・ムーサ、ルチアーノ・ヴァレンテが印象を残した。Voetbalzoneがフェイエノールトの先発選手と45分以上出場した選手を、昔ながらの点数で採点する。

チャルク・エルンスト 6.5

ジヴァイロ・リード 7

ジェレマイア・シント＝ユステ 8

ミカ・マルモル 7

ハビ・ロペス 6

シャルル・ファンハウッテ 7

ウサマ・タルガリン 8

ジヴァイ・ゼヒール 8

オランダ代表に新たに加わったゼヒールは、特に前半にその実力を示し、見事なゴールを決めた。ペナルティーエリア際から放ったシュートは、コモのGKロベルト・サンチェスにも止められなかった。フェイエノールトの中盤をけん引する存在になりつつあるゼヒールを、シャビは今後数週間、注意深く見守ることになるだろう。

アニス・ハジ・ムーサ 8.5

フェイエノールトのアルジェリア人ウイングは、後半に実力を示した。右サイドから素早い切り返しで中へ入り、ボールをゴール右下に流し込んだ。デ・カイプでは一晩を通じて脅威となり、フェイエノールトの3点目とチャンピオンズリーグ初勝利に大きく貢献した。

ナチョ・フェリ 7

ルチアーノ・ヴァレンテ 7.5

ヴァレンテは今回もフェイエノールトの3トップで左ウイングを務め、このポジションにますますなじんでいるようだ。本来はMFだが、ホームチームの同点ゴールでは巧みにゼヒールを見つけた。オランダ代表の次回の活動期間には、ケネス・テイラーではなくヴァレンテを招集すべきだとの声もすでに上がっている。なお、ヴァレンテはハーフタイムに交代し、代わってガウス・ディアラが出場した。

ガウス・ディアラ 7