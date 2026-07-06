オリバー・グラスナーは今後3シーズン、ノッティンガム・フォレストを率いる。移籍ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、51歳の彼はプレミアリーグで2番目に高給の監督となる見込みで、アーセナル・アルテタの次となる。

6月初め、オランダ紙『デ・テレグラーフ』のマルセル・ファン・デル・クラーン記者は、グラスナー氏がフェイエノールトでロビン・ファン・ペルシーの後任候補と報じていた。

しかし、今回のノッティンガム就任報道でその可能性は消えた。

年俸は1300万ポンド（約1500万ユーロ）と報じられ、数年間は巨額の収入が見込める。

グラスナーはクラブ公式サイトで次のように就任をコメントした。「ノッティンガム・フォレストのヘッドコーチ就任を光栄に思う。初対面の時点でオーナーやクラブ幹部は明確なビジョンと長期的な信頼を示してくれた。」

「その信頼と共有した野心、そして選手陣の可能性が、私がフォレストを選ぶ決め手となりました。共に素晴らしいものを築き上げることを楽しみにしています」とグラスナーは語った。

なお、フェイエノールトのテクニカルディレクター、デヴィ・リゴー氏はグラスナー氏と交渉した事実を否定。同クラブのベルギー人役員は、会談したのはジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト氏のみだと語った。