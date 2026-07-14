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Leo SauerImago
Jonathan van Haaster

翻訳者：

フェイエノールトはFWをホッフェンハイムに奪われる恐れがあり、後任を探している。

移籍情報
フェイエノールト
ホッフェンハイム
レオ・ザウアー

TSGホッフェンハイムがフェイエノールトにレオ・ザウアーの獲得を打診したと、フェイエノールト・トランスファーマーケットFR12が報じたブンデスリーガクラブはすでに複数回オファーを提示しており、移籍は確実視されている。

ザウアーは2028年半ばまでフェイエノールトと契約しているが、移籍に前向きだ。移籍金がいくらになるかは現時点で不明である。

ザウアーは2023年にMSKジリナから約25万ユーロで加入。ロッテルダムで頭角を現し、2024/25シーズンはNACブレダで経験を積んだ。

彼はラット・フェルレグ・スタディオンで好調を維持し、2025/26シーズンへの期待も高まった。しかし、期待通りの活躍はできず、総出場時間は1823分に留まった。

そのうち20試合はエールディヴィジで出場し、3ゴール2アシストを記録した。フェイエノールトでの通算成績は44試合6ゴール6アシストである。

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オランダではスロバキア代表に定着し、2024年のデビュー後10試合に出場したが、代表での得点やアシストはまだない。

フェイエノールトはザウアーの退団を見込み、後任探しを進めている。一方、ホッフェンハイムは今夏、ナタン・デ・キャット（アンデルレヒト）やマッツ・ロッツ（FCトゥウェンテ）などを獲得するなど、積極的な補強を続けている。

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