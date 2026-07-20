フェイエノールトは1000万のオファーに迷わない

フェイエノールトは、OSCリールからMFギヴァイ・ゼキエル（21）に提示された約1000万ユーロのオファーを拒否した。ボーナスや転売分配金は含まれない。クラブウォッチャーのマルティン・クラッベンダム氏によると、クラブは今夏もゼキエルを残留させる方針だ。

この拒否は、クラブがゼキエルの成長を強く信頼していることを示している。彼は過去数シーズン、スパルタ・ロッテルダムとFCユトレヒトへのレンタルで経験を積み、今やデ・クープのファーストチームに合流する準備が整った。

プレシーズンでは3試合で2アシストを記録し、高い評価を得ている。

クラッベンダム氏は「ゼキエルとリールの話が進む可能性は低い」とESPN『Voetbalpraat』で語った。「フェイエノールトは彼を手放したくない。リールはボーナスや転売分配金を除き1000万ユーロを提示したが、クラブは拒否した。 それでもフェイエノールトは『どうしても彼を残したい』と明言している」と語った。

ただし、ゼキエルを留めるだけでは不十分だと指摘する。クラブが彼の才能を本当に信じるなら、具体的な将来計画を示すべきだ。

クラッベダム氏は、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーに重要な役割が求められると指摘する。「彼にとって良い兆候だが、信頼するなら将来の見通しと新契約を示すべきだ。リゴーは今週ベルギーへ行き、その課題を解決すると期待される。」

クラッベンダム氏は、この拒否が移籍金アップを狙った策略ではないと強調する。 この判断は、フェイエノールトがゼキエルのスポーツ面での能力を強く信頼していることから来ている。「フェイエノールトはゼキエルに大きな将来性を見ている。親善試合でも好パフォーマンスを示している。ただ、彼はこれまでスパルタ・ロッテルダムとFCユトレヒトに2度レンタル移籍している」と説明した。

ゼキエル自身にとっては、チーム内での役割が明確になることが当面の課題だ。「彼は今、フェイエノールトでの将来の見通しを望んでいる。ロビン・ファン・ペルシーと不仲だという噂があったが、実際には深刻なものではなかった。彼にとって重要なのは将来の見通し、つまり『今年、出場するチャンスはどれくらいあるのか』ということだ。計画があるなら、それに伴う契約も必要になる。たいていはそういうものだから。」

ゼキエルの現契約は2028年半ばまでだ。