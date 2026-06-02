フェイエノールト・アカデミーは先週末、トップタレントのダミン・エル・ファイダと別れた。16歳のDFは今夏、レッドブル・ライプツィヒへ移籍する。

フェイエノールト・ユースに詳しい情報通はBlueskyでこう別れの言葉を綴った。「U-16から多くの選手が去るが、エル・ファイダの退団はチームメイトに大きな衝撃を与えた。ヴァルケノールトで愛された存在だった。ライプツィヒでの活躍を祈っている。」

先日デビューしたイライ・グルートファームも月曜、インスタグラムでコメントした。「この決断をした君は誇りだ。1年前、私も同じ選択に悩んだ。」

「君のエネルギー、献身、情熱は対戦していた頃から目立っていた。君のようなキャプテンは代えがたい。一緒にプレーできたことを感謝し、新天地での成功を祈っている」と語った。

フェイエノールトの他の若手選手たちもストーリーを投稿。オランダU-16代表の彼は、長年にわたりヴァルケノールトでプレーした。

クレディート

今季初めにU-16のもう一人、フォルチュナート・クレディットもユヴェントスへ移籍した。

しかし移籍直後、彼は半月板と前十字靭帯を断裂し、長期離脱を余儀なくされている。