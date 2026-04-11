フェイエノールトは、マルコス・セネシの移籍に悔しさを感じている。

マルコス・セネシは今シーズン限りでフリー移籍が可能で、AFCボーンマスやトッテナム・ホットスパーが興味を示している。しかし、古巣フェイエノールトには移籍金が入らない見込みだ。

移籍市場専門家のマッテオ・モレット氏は土曜、セネシの代理人がチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムと緊密に接触していると報告。モレット氏は「他のクラブの可能性ははるかに低い」と断言した。

セネシは2022年にフェイエノールトからボーンマスへ移籍。移籍金は1500万ユーロ以上で、すぐに中心選手になった。今季は122試合に出場し、土曜にはセンターバックとして首位アーセナルを1-2で破る金星に貢献した。

フェイエノールトは当時、売却益の15％を受け取る条項を勝ち取った。しかしこれまで噂されたユベントスなどへの移籍は実現せず、分配金を得る機会はなかった。

しかし移籍は実現せず、契約延長も難航している。28歳のセネシは以前からステップアップを希望しており、現在は移籍先を自由に選べる立場にある。トッテナムはプレミアリーグ残留を果たした場合のみ選択肢となる見込みだ。

アルゼンチン代表として3キャップを持つセネシは2019年にフェイエノールトへ加入。サン・ロレンソから約700万ユーロで移籍し、すぐに主力に成長した。

タイトル獲得はならなかったが、2022年5月のカンファレンスリーグ決勝進出に貢献した。