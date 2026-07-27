ヒバイロ・リードを巡る移籍騒動は、新たな展開を見せたようだ。Voetbal Internationalは月曜日、フェイエノールトと右サイドバック側が過去の取り決めを巡って対立していると報じていたが、今度はFeyenoord Transfermarktがこの状況について新たな情報を伝えている。

Voetbal Internationalのマルタイン・クラベンダムによると、この行き詰まりは、フェイエノールトの元ディレクターであるデニス・テ・クローゼがリードの関係者に対し、約2500万ユーロの移籍金であれば移籍実現に十分だと示していたことから生じたという。ただ、同メディアによれば、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーはその口頭での約束に拘束されるとは考えておらず、少なくとも3000万ユーロを求めている。

しかし、通常は情報筋として信頼されているFeyenoord Transfermarktは、これとは異なる見方を示している。口頭での約束ではなく、実際に文書で明記された取り決めだという。

「ヒバイロ・リードのノッティンガム・フォレスト移籍は、単純に実現することになりそうだ。以前に我々が独占的に伝えたように、事前に合意されていた移籍金は約2500万ユーロ。この金額は当時、フェイエノールトの無能な過去のディレクターによって文書で明記されていた」と、Feyenoord TransfermarktはXでテ・クローゼに皮肉を飛ばしている。

ノッティンガム・フォレストは、総額2100万ユーロの3度目のオファーを最近になって拒否されたばかりだが、イングランド側が条件を改善したオファーを持って再び動くとみられている。その際には、2500万ユーロとされる条項に近づく形での増額が有力だ。

リードにとっては、それが望んでいた結末となる。19歳の右サイドバックは以前からプレミアリーグ移籍に前向きで、ノッティンガム・フォレストを自身のキャリアにおける理想的な次のステップと見ている。

リードはノッティンガムで5シーズン契約にサインできる。さらに、昨季に数カ月間離脱を強いられた2度のハムストリング負傷も、彼に考えさせる要因となった。DFは、ビッグトランスファーのチャンスが自然に再び巡ってくるとは限らないと理解しており、そのため今回の機会をぜひつかみたいと考えている。



