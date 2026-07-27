ヒヴァイロ・リードを巡る移籍騒動は、新たな展開を迎えたようだ。Voetbal Internationalは月曜日、フェイエノールトと右サイドバック側が過去の取り決めを巡って対立していると報じたが、Feyenoord Transfermarktが今回、この状況について新たな情報を伝えている。

Voetbal Internationalのマルタイン・クラベンダム記者によると、この行き詰まりは、フェイエノールトの前ディレクターであるデニス・テ・クローゼがリードの周辺に対し、約2500万ユーロの移籍金であれば移籍を実現させるのに十分だと示していたことから生じたという。しかし同メディアによれば、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーはその口頭での合意に拘束される考えはなく、最低でも3000万ユーロを求めている。

一方で、通常は情報に精通しているFeyenoord Transfermarktは、これとは異なる見方を示している。口頭での確約ではなく、実際に文書で明記された取り決めがあったというのだ。

「ヒヴァイロ・リードのノッティンガム・フォレスト移籍は、単純に実現することになりそうだ。我々が以前独占的に報じた通り、事前に合意されていた移籍金は約2500万ユーロ。その金額は当時、フェイエノールトの無能な過去のディレクターによって文書で明記されていた」と、Feyenoord TransfermarktはXでテ・クローゼに皮肉を飛ばしている。

ノッティンガム・フォレストは、総額2100万ユーロの3度目のオファーをつい最近拒否されたばかりだが、イングランドのクラブが条件を改善したオファーで再び動くとみられている。その際には、2500万ユーロとされる条項に近づく増額が自然な流れとなりそうだ。

リードにとって、それが望んでいる結末となるだろう。19歳の右サイドバックは以前からプレミアリーグへの移籍に前向きで、ノッティンガム・フォレストを自身のキャリアにおける理想的な次のステップと見なしている。



