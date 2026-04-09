カスパー・ファン・エイクがフェイエノールトに復帰し、医療スタッフを補佐する。1908.nlが関係者の話として報じた。

チームは苦戦しながらも「VriendenLoterijエールディヴィジ」2位を維持している。先月にはディック・アドヴォカートがアドバイザーとしてロビン・ファン・ペルシー監督を支えることが発表された。

今回69歳のファン・エイクもロッテルダムのクラブを支援する。医療スタッフが負傷者続出の事態を食い止めることが期待される。

フェイエノールトは今シーズン、負傷者が相次いでおり、現在トーマス・ベーレン、ゲルノット・トラウナー、バート・ニューコープ、セム・ステイン、レオ・ザウアー、ギース・スマル、アニス・ハジ・ムッサらが離脱している。

ファン・エイクは2010～2021年にフェイエノールトのチームドクターを務め、膵臓がん研究のため退任した。

2024年初頭にアドヴォカートと共にキュラソー代表スタッフとなり、チームドクターを務めたが、今年2月に私的理由からアドヴォカートが退任した際、ファン・エイックも辞任している。

ファン・エイクの役割は主に助言であり、医療スタッフに正式に参加するわけではないため、ベンチ入りはしない見込みだ。