フェイエノールトは、ギヴァイロ・リードの後継者として有望な選手を検討している。

フェイエノールトはVfLヴォルフスブルクの降格を好機と捉えている。テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは、21歳のフランス人DFサエル・クンベディをリストアップ。これは『フット・メルカート』編集長セバスチャン・デニスが伝えた。

この報道は、ギヴァイロ・リードの移籍可能性と無関係ではない。20歳の右サイドバックは欧州の複数強豪クラブから注目されている。

フェイエノールトが後任としてクンベディを獲得できれば、デ・クープは再び右サイドバックにトップクラスの才能を迎えることになる。

クンベディは2022年のU-17欧州選手権でル・アーヴルを優勝に導き、その後も注目のタレントとして成長。その夏、リヨンは100万ユーロで彼を獲得した。

リヨンでは公式戦62試合に出場し、昨夏に600万ユーロでヴォルフスブルクへ移籍。2029年半ばまでの契約を結んでいる。

ブンデスリーガデビューシーズンで5アシストを記録したものの、2部残留の可能性は低いとみられる。

フェイエノールトは、ASローマ、FCポルト、ラツィオ、リーグ・アンのクラブなどとの競争に直面している。Transfermarktによる市場価値は1200万ユーロ。