フェイエノールトは来季の正GKとしてチャーク・エルンストを視察済み。FR12.nlは水曜日、クラブが23歳にオファーしたと報じた。

今週、フェイエノールトとアヤックスがエルンストに興味を示していることが判明。フェイエノールトはすでに具体的なオファーを提示し、早期の個人合意を目指している。合意に至れば、ヘルタ・ベルリンとの契約に盛り込まれた500万ユーロの買い取り条項を行使する方針だ。

エルンストはチャンピオンズリーグ出場に魅力を感じ、フェイエノールト加入に前向きだ。ティモン・ヴェレンロイターが退団濃厚なため、正GKとしての起用が見込まれる。

ただし、セルティックも獲得に興味を示しており、VfLヴォルフスブルクはすでにヘルタと移籍交渉を進めている。ヴォルフスブルクは2.ブンデスリーガ所属のため買取り条項は行使できない。

フェイエノールトにとってはこの条項は問題にならない。ヘルタはエルンストを手放すつもりはなく、残留させるためにあらゆる手を打っている。彼は将来を担う選手と見なされている。

193cmのGKはボーフムユース出身で、2022年からヘルタに在籍。U-21ドイツ代表として2試合出場している。

エルンストの契約は2027年半ばまで残っており、Transfermarktでの市場価値は400万ユーロと評価されている。