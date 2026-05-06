『アルゲメン・ダグブラッド』紙は水曜日、フェイエノールトが来季に向けてサイード・バッカティをコーチングスタッフに招へいする意向と報じた。クラブはロビン・ファン・ペルシー監督の去就に備え、内部で準備を進めている。

クラブ内ではエティエンヌ・レイネン監督の退任も検討されている。彼は再びリヴァプールの関心を集めており、元フェイエノールト監督アルネ・スロットも高く評価しているという。

2年前にもリヴァプールはレイネンの招へいを検討したが、当時は指導者資格が不足していた。現在は資格取得が目前に迫り、移籍の可能性が高まっている。

さらに、他クラブから関心を持たれているレネ・ハケの去就も不透明だ。このため、クラブはコーチ陣の補強を急ぐ。

バッカティは現在44歳。スパルタ・ロッテルダムでモーリス・ステインの助手を務め、マイケル・ライジガー率いるオランダU-21でも指導している。以前にはアヤックスでステインやジョン・ファン・ト・シップの下でも働いた。

彼は以前、ヤープ・スタム監督の下でフェイエノールトのスタッフを務め、その後ディック・アドヴォカート監督の下でも働いた。

スパルタは契約延長を望んでいるが、フェイエノールトは彼の復帰を期待している。