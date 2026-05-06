『アルゲメン・ダグブラッド』紙は水曜日、フェイエノールトが来季に向けてサイード・バッカティをコーチングスタッフに招へいする意向と報じた。クラブはロビン・ファン・ペルシー監督の去就に備え、内部で準備を進めている。

クラブ内ではエティエンヌ・レイネン監督の退任も検討されている。彼は再びリヴァプールの関心を集めており、元フェイエノールト監督アルネ・スロットも依然として高く評価しているという。

2年前にもリヴァプールはレイネンの招へいを検討したが、当時は指導者資格が不足していた。現在は資格取得が目前に迫り、移籍の可能性が高まっている。

さらに、他クラブから関心を寄せられるレネ・ハケの去就も不透明だ。このため、クラブはコーチ陣の補強を急ぐ。

その候補の1人がバッカティだ。現在44歳の彼はスパルタ・ロッテルダムでモーリス・ステインの助手を務め、マイケル・ライジガー率いるオランダU-21でも指導している。

彼はかつてフェイエノールトでヤープ・スタム、ディック・アドヴォカート各監督の下で働いた経験を持つ。

スパルタは契約満了を前に延長を望んでいるが、フェイエノールトは彼がロッテルダム・ズーイドに復帰すると期待している。