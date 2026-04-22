フェイエノールトは獲得に動くのか？「彼の経歴を見れば、その移籍は理にかなっている」

バート・ファン・マルワイクは、ダニー・ブイスがフェイエノールトの監督に就いても不思議ではないと語った。同クラブの元名将は『Voetbal International』のインタビューでこう述べた。

2人はオランダのサッカー雑誌『Voetbal International』の共同インタビューに応じ、ジャーナリスト兼クラブウォッチャーのヘールト・ヤン・ヤコブスがブイスに切実な質問を投げかけた。

43歳のブイスは「フェイエノールトから連絡が来たらどうするか？そんなことは考えていない。もし実現すれば感情が動くだろう。その時にどうするか考える」と控えめに語った。彼は2006～2009年、選手としてデ・クープでプレーした。

ファン・マルワイクは「彼の経歴を考えれば自然な流れだ。彼は地元出身でクラブを知り、誰よりもメンタリティを理解している。クラブも、私がそうだったように、勇気を持つべきだ」と前向きだ。

ただ今はフォルトゥナ・シッタルトに集中している。「残留する確率は99％だ。100％とは言えない。いつ何時、何かが起こるかもしれないから」

彼は「数年前の自分ならリンブルフに住むなんて想像できなかった。それはまさにトンネル視界、ランドスタッドの傲慢さだ。でも今は断言できる。もうここを離れるつもりはない」と語る。

「この土地の暮らし、人々の温かさ、広々とした空間が気に入っている。ここではとても気が合う人にも出会えた」とブイスは語った。