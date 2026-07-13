フェイエノールトはチャーク・エルンストの獲得判断が遅れているため、次候補のケイン・ファン・オーヴェレンに切り替えることを検討している。

2週間前、ヘルタ・ベルリンの正GKエルンストへの興味が報じられたが、交渉は難航している。

同クラブは移籍市場でエルンストの代役としてヴァン・オーヴェレンをマークしているが、FCヴォレンダムのGKには他にも複数のクラブが興味を示している。

フェイエノールト以外にもイプスウィッチ・タウン、リーズ・ユナイテッド、特にバレンシアが獲得に動いており、バレンシアはすでに具体的な交渉を進めている。

『デ・テレグラーフ』紙によると、バレンシアは数百万ユーロのオファーを用意しており、実現すればファン・オーヴェレンはクラブ史上2番目の高額移籍となる。

現在1位は、VfLヴォルフスブルクへ移籍したミッキー・ファン・デ・ヴェンで、ヴォレンダムには総額850万ユーロが入った。2位は1997年に140万ユーロでリーズ・ユナイテッドへ移籍したロベルト・モレナール。

2028年半ばまでヴォレダムと契約しているファン・オーヴェレンは、公式戦64試合に出場し13試合で無失点を記録。昨季はチームとともに「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」へ降格した。

ティモン・ヴェレンロイターにも関心は寄せられているが、フェイエノールトにはまだオファーが届いていない。