フェイエノールトは激怒しており、直ちに金銭的な補償を求めている

フェイエノールトは、スロバキアサッカー協会の対応にかなり不満を抱いている。レオ・ザウアーは代表戦期間中に負傷し、このフォワードにとって今シーズンのプレーはこれで終了となった。ロビン・ファン・ペルシー監督とデニス・テ・クロース・ディレクターはこれに苛立ちを隠せない。

そのため、ロッテルダムのクラブは水面下で、スロバキアサッカー協会に対しザウアーの給与の返還を求めている。アルヘメン・ダグブラッド紙が金曜日の午後に報じた。

「ロビン・ファン・ペルシー監督は明言しなかったが、フェイエノールトはスロバキアサッカー協会に対し、ザウアーの給与の返還を求めている」と、同紙は報じている。スロバキア側の対応は、クラブにとって「大いに不快」なものとなっている。

「フェイエノールトは、ザウアーが試合の先発出場はできないことを書面および口頭で明確に伝えていたからだ。彼の出場は、途中出場として限られた時間内に留めるべきだった。」

しかし、代表監督のフランチェスコ・カルツォーネは、そのことを全く意に介さなかった。彼はサウアーをそのまま先発起用し、その結果、20歳のフォワードは代償を払うことになった。前半終了間際に彼は筋肉断裂を負い、今シーズンのプレーは終了となった。

金曜日の記者会見で、ファン・ペルシーはこの件について問われた。「これはレオにとって非常に残念なことであり、スロバキア代表監督にとっても厄介な事態だ。彼らは非常に重要な試合を控えていたのだから」と、ヘッドコーチは語る。

「誰もが善意で行動しているが、彼は我々のチームでプレーしたのはわずか30分だったのに、これでシーズン終了だ」とファン・ペルシーは嘆く。彼にとって、左ウイングのポジションに配置できるのは、苦戦しているラヒーム・スターリングしかいない状況だ。

AD紙によると、テ・クロース監督は「あまり理解を示していない」という。「彼はスロバキアサッカー協会に対し、試合に向けて、万全のコンディションとは程遠い状態で母国へ渡航した選手にとっての危険性が十分に指摘されていたことを指摘した。そしてフェイエノールトは現在、金銭的な補償を求めている。」

「テ・クロースは今週初め、この問題を欧州サッカークラブ連盟の議題に上げようと試みた。彼の提案は支持を集めた。多くのクラブが、代表チームが選手を扱う際の安易な姿勢に不満を抱いているからだ。」