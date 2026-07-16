噂が本当なら、フェイエノールトは新たな左サイドバックを熱心に探している。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、自身の得意ポジションへの補強を望んでいる。しかし「Voetbalzone」は、ロッテルダムのクラブがすでに才能ある選手を擁していると指摘する。

現状はこうだ。ジョーダン・ボスはW杯で膝を痛め、土曜に手術。数か月は戦列を離れる見込みだ。

さらに、28歳のギース・スマルも契約中だが、負傷で多くの試合を欠場し、チームは彼を頼りにできていない。

スマルがいつメンバーに復帰できるかは不明だが、今夏加入した25歳のミカ・マルモルが代役を務める。

この左利きのスペイン人はバルセロナの下部で育ち、ラス・パルマスでもサイドバックとして数十試合を経験している。 さらに、ここ数年はヴァルケノールト（フェイエノールトの育成機関）の若手を抜擢する“応急措置”が左サイドバックで効果を発揮している。

近年ではタイレル・マラシアやキリンディ・ハートマンがその例で、彼らはフェイエノールトでタイトルを獲得し、オランダ代表としても活躍した。現在もロッテルダム・ズイドには有望な若手が育っている。

選手紹介

マシュー・ムパラガンダ（18）、ダニ・スロリー（17）、フィン・バクス（17）はまだ若い。ハキーム・アグボルアジェ（18）は体調が万全ではない。だが、フーク出身の19歳、ティーム・ウェッセルスはプレシーズンで存在感を示している。

彼はHVC’10でサッカーを始め、幼少時にスパルタ・ロッテルダムにスカウトされた。2018年にフェイエノールトへ移籍し、8年間Varkenoordで育った。

すでに8年間ヴァルケノールトでプレーし、妹も女子部門で契約している。土曜にはデ・クイプで数千人のサポーターの前で初めて「向こう側」でプレーした。

2試合の親善試合を終えた今、彼はフェイエノールトの若手中最も注目される存在だ。昨年の友人タイス・クライフェルトやトビアス・ファン・デン・エルシャウト同様、彼にも身体的な課題は少ない。この勢いを維持できるか、注目だ。

最大の強み

中央でもプレーできる彼は、プレシーズンマッチのFCドルドレヒト戦（0-6）とクラブ・ブルッヘ戦（3-1）で後半に左サイドバックとして出場した。

DFの中にはボールを持たせたくない選手もいるが、ウェッセルスはむしろそのサッカーセンスで存在感を示す。先週末、シャキール・ファン・ペルシーはインスタグラムの投稿に「マルセロ」と冗談交じりにコメントした。

フェイエノールトがベルギー強豪に一時リードを許しても、彼は冷静だった。冬加入で期待外れとされるマッツ・デイルがツォリスに失点した場面でも、ユース出身のウェッセルスは元アヤックスのフォーブスを難なく抑えた。

過去にはスマルと同様に怪我に悩んだが、メンタルは強く、フィジカルも急成長している。今季は契約最終年。最後のステップを踏み出せるか注目だ。

Varkenoordの熱狂的ファン「フェイエノールト・ユース・ウォッチャー」もBlueskyで期待を寄せる。「この体格なら、トップレベルにもすぐ適応できるだろう」

今後の去就に注目が集まる。

まもなくファン・ブロンクホルスト監督がウェッセルスをトップチームに残すか判断する。プレシーズン中に1軍で起用される可能性もある。

ボス選手は離脱中で、スマル選手も状況が不透明なだけに、彼にとって存在感を示す絶好の機会だ。このチャンスをものにしたなら、クラブは速やかに契約延長を話し合う必要がある。

よって、今後数週間、フェイエノールト、ファン・ブロンクホルスト、テクニカルディレクターのリゴーがどう動くかに注目が集まる。 マルモルのような暫定策の陰で、ウェッセルスのような若手を起用する選択肢もある。スマルとボスは今後復帰する見込みだ。

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優先順位を見直す？

これにより、右サイドバックで起きた問題の再発も防げる。同ポジションには2026年初頭にリード、ニューコープ、ロトンバの3選手がいたが、負傷者が相次いだためテ・クロースはデイルを加えた。

リードがもう1シーズン残留すれば理想的だが、その場合は代役の少なくとも2人が退団するのが望ましい。左サイドバックでは、若手を一時的に起用することで同様の問題を避けられる可能性がある。

金曜のシャルルロワ戦でウェッセルスは再び実力を示すチャンスを得るだろう。彼には、リゴーが当面は他のポジションを優先すべきだと示す活躍を期待したい。例えば、ハジ・ムッサとザウアーが退団濃厚なため、サイドの攻撃の要が急務だ。

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