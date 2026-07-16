フェイエノールトは新たな左サイドバックを探しているが、すでにチーム内にその選手はいないのだろうか？

噂によると、フェイエノールトは新たな左サイドバックを探している。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、自身の得意ポジションを補強したいようだ。しかし「Voetbalzone」は、ロッテルダムのクラブがすでに有望な選手を抱えていると指摘する。

現状はこうだ。ジョーダン・ボスはW杯で膝を痛め、土曜に手術。数か月は戦列を離れる見込みだ。

さらに、28歳のギース・スマルも契約中だが、負傷で多くの試合を欠場し、チームは彼を頼りにできていない。

スマルの復帰時期は未定だが、今夏加入した25歳のミカ・マルモルが代役を務める。

この左利きのスペイン人はバルセロナの下部で育ち、ラス・パルマスでもサイドバックとして数十試合を経験している。 さらに、ここ数年は左サイドバックの緊急策として、ヴァルケノールト（フェイエノールトの育成機関）の若手を抜擢することが有効だと証明されてきた。

近年ではタイレル・マラシアやクイリンシュイ・ハートマンがその例で、彼らはフェイエノールトでタイトルを獲得し、オランダ代表としても活躍した。現在もロッテルダム・ズイドには有望な若手が育っている。

選手紹介

マシュー・ムパラガンダ（18）、ダニ・スローリー（17）、フィン・バクス（17）は年齢的にまだ早い。ハキーム・アグボルアジェ（18）は体調が万全ではない。一方、19歳のティーム・ウェッセルス（フーク出身）はプレシーズンで存在感を示している。

彼はHVC’10でサッカーを始め、幼少時にスパルタ・ロッテルダムにスカウトされた。2018年にフェイエノールトへ移籍し、8年間Varkenoordで成長を遂げた。

ヴァルケノールトには8年間在籍し、妹も女子部門と契約している。 先週土曜、彼はデ・クイプで数千人のフェイエノールト・サポーターの前で初めて「向こう側」でプレーした。

2試合の親善試合を終えた今、彼は最も注目される若手だ。昨年の友人タイス・クライフェルトやトビアス・ファン・デン・エルシャウト同様、彼にもフィジカルは大きな壁ではない。この勢いを維持できるか、注目だ。

最大の強み

中盤もこなす彼は、FCドルドレヒト戦（0-6）とクラブ・ブルッヘ戦（3-1）の親善試合で後半に左サイドバックとして出場した。

DFの中にはボールを持たせたくない選手もいるが、ウェッセルスはむしろそのサッカーセンスで存在感を示す。先週末、シャキール・ファン・ペルシーはインスタグラムの投稿に「マルセロ」と冗談交じりにコメントした。

フェイエノールトがベルギー強豪に一時リードを許しても、彼は冷静だった。冬に加入した期待外れ、マッツ・デイルがクリストス・ツォリスの失点でまたも不安定さを露呈した一方、ウェッセルスは元アヤックスのカルロス・フォーブスにも動じなかった。

過去にはスマルと同様に怪我に悩んだが、メンタルは強く、フィジカルも飛躍的に向上した。今季は契約最終年。最後のステップを踏み出せるか注目だ。

Varkenoordの熱狂的ファン「フェイエノールト・ユース・ウォッチャー」もBlueskyで期待を寄せる。「この体格なら、トップレベルにもすぐ適応できるだろう」

今後の去就に注目が集まる。

まもなくファン・ブロンクホルスト監督がウェッセルスをトップチームに残すかを判断する。プレシーズン中に1軍で起用される可能性もある。

ボス選手は離脱中で、スマル選手も状況が不透明なため、ウェッセルスにとって存在感を示す絶好の機会だ。このチャンスをものすれば、フェイエノールトは早急に契約延長を迫られるだろう。

よって、今後数週間、フェイエノールト、ファン・ブロンクホルスト、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーがどう動くかに注目が集まる。 マルモルのような暫定策の陰で、ウェッセルスのような若手を起用する選択肢もある。最終的にはスマルとボスも戻ってくる。

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優先順位の再考？

これにより、右サイドバックで起きた問題の再発も防げる。同ポジションには2026年初頭にリード、ニューコープ、ロトンバの3人がいたが、負傷者が相次いだためテ・クロースがデイルを加えた。

リードが残留すれば理想的だが、その場合、代役の2人は退団すべきだ。左SBは若手を一時起用し、同じ問題を避けるべきだ。

金曜のスポルティング・シャルルロワ戦でウェッセルスは再び実力を示すチャンスを得るだろう。この若者が、リゴー監督が当面は他のポジションを優先すべきだと示すことを願いたい。例えば、アニス・ハジ・ムッサとレオ・ザウアーが退団するため、サイドの攻撃的選手も必要だ。

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