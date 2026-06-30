フェイエノールトは市場価値1000万ユーロの選手を無料で獲得した

ミカ・マルモルがフェイエノールトに正式加入した。24歳のセンターバックはラス・パルマスからフリー移籍で入り、ロッテルダムで2030年半ばまでの契約にサインした。

バルセロナ下部出身で、左利きのセンターバックは守備の要となる。

「フェイエノールトが示した将来像に納得しました」とクラブメディアに語った。「入団が決まり、このユニフォームを着てプレーするのが待ちきれません」

「ここで成功するために全力を尽くす」と意気込む。スペイン国外でプレーするのは初めてだが、ロッテルダムを新しい故郷にすることを楽しみにしている。

「新しいチームメイトやスタッフ、サポーターの皆さんに会えるのも本当に楽しみだ。デ・クープで初出場を果たせることは、特別な体験になるだろう。」

マルモルにとって、これはスペイン国外での初めての挑戦となる。バルセロナ北西数キロの出身で、幼少期から名門「ラ・マシア」で育った。

バルセロナBで3シーズン活躍し、主力に成長。2022年5月15日、アレハンドロ・バルデの代役としてトップチームデビューを飾った。

出場機会を求めてアンドラへ移籍し、その後市場価値1000万ユーロと評価されたマルモルはラス・パルマスへ。2シーズンにわたってラ・リーガでプレーした。