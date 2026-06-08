フェイエノールトは候補から外すことになりそうだ：成功を収めた監督は退任を望んでいない

ディック・シュロイダーはNECに残留する意向だ。ジャーナリストのムニール・ブアリンがナイメーヘンのクラブ関係者の話として伝えた。フェイエノールトはロビン・ファン・ペルシーの後継者を探し、シュロイダーの名前も挙がっていたが、同クラブは他の候補を探すことになりそうだ。

54歳の監督は、昨季3位に入ったチームを来季も率い、2028年半ばまで契約が続く。

『Voetbal International』フェイエノールト担当記者マルティン・クラッベンダム氏は日曜、シュロイダーがロッテルダムのオファーを即断ることはないとの見通しを示した。 「彼はまだ長期契約を結んでいるし、NECも成功を収めている監督をそう簡単に手放すつもりはないとすでに表明している。だから、フェイエノールトがNECと長期間にわたって交渉を続け、巨額の移籍金を支払う気があるかどうかは分からない」と、このクラブウォッチャーは『ディック・フォールメカー』ポッドキャストで即座に注釈を添えた。

翌日には、当面監督の焦点はNECにあると判明。ナイメーヘンのクラブ首脳は、依然として慎重な姿勢を崩していない。

来季はチャンピオンズリーグ本戦出場を懸け、クラブとともに予選突破を目指す。

昨季就任したシュロイダーは、攻撃的なサッカーで3位に導き、カップ決勝でAZに5失点したものの、クラブは来季も彼に期待している。

フェイエノールトは引き続き新監督を探しており、アルネ・スロットやオリバー・グラスナーも候補に挙がったが、ESPNのシンクレア・ビショップは現実的ではないと指摘する。テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは、シント＝トロイデンのウーター・フランケンやASモナコを退団したセバスチャン・ポコグノリに関心を持っている。