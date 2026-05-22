フェイエノールトはリードの後任候補を探しているが、移籍金が障害だ。

今週、マンチェスター・シティがギヴァイロ・リードの獲得を本格的に検討していることが判明した。フェイエノールトは後任としてバート・ファン・ルイの獲得を検討しているが、右サイドバックの移籍金が高額で、ロッテルダムのクラブにとっては障害となる可能性がある。

ESPNによると、フェイエノールトはFCトゥウェンテで好調なシーズンを送ったバート・ファン・ルーイをリストアップしている。このサイドバックは冬の移籍市場でウルヴァーハンプトン・ワンダラーズへの移籍が濃厚に見えたが、トゥウェンテ側は最終的に1000万ユーロでの移籍を拒否した。

契約は2028年まで残っているが、今夏も移籍報道が絶えない。フェイエノールトが正式に接触するには、まずリードを売却して資金を確保する必要がある。

移籍金は1000万ユーロ超とされ、24歳の右SBが海外を選ぶ可能性は高い。Transfermarktの市場価値は900万ユーロ。

ファン・ルーイは2024年にNECから加入し、ジョン・ファン・デン・ブロム監督の下で守備の要に成長。2年間で82試合に出場し、2月からはキャプテンも務める。

なお1908によるとリードはマンチェスター・シティの関心に感銘を受けており、移籍が実現する可能性が高い。

リードがフェイエノールトでの最後の試合を終えた可能性が高い。オランダU-21代表は公式戦54試合で5ゴール11アシストを記録した。バイエルン・ミュンヘンとマンチェスター・シティが関心を示す中、本人は後者への移籍を望んでいる。移籍金は最低4000万ユーロと見込まれる。