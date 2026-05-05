フェイエノールトでのラヒーム・スターリングの短い冒険は失敗だった――ジャーナリストのショールト・モッソウ氏が『FC Rijnmond』で結論づけた。クラブはチャンピオンズリーグ出場に近づいているが、イングランド人選手はスーパースターとしての期待に応えられなかった。

31歳のスターリングは華々しく加入したが、ピッチでのインパクトは限定的で、リーグ7試合349分でアシスト1のみ。

現在は、本来MFのユース出身トビアス・ファン・デン・エルシャウト（19）が優先起用されている。フォルトゥナ・シッタルト戦（1-2勝利）では、ガウソウ・ディアラ（23）が途中出場した。

アルゲメン・ダグブラッド紙のモッソウ記者は「スターリングは見限られた。失敗したプロジェクトだ。それでも魅力的な移籍であることは変わらない」と断じる。

同記者は「スポーツ科学ではトップ選手の限界は500試合とされる」と指摘する。

「しかしスターリングはリヴァプールで若くしてデビューし、すぐに多くの試合に出場した。ウェスレイ・スナイデルやラファエル・ファン・デル・ファールトにも似た傾向がある。彼らも若い頃に試合をこなし、消耗が早かった。スターリングも同様だ」とモッソウは語った。

フェイエノールトは契約延長せず、今シーズン限りで退団し、欧州外リーグへ移る見込みだ。