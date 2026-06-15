フェイエノールトはライバルに差をつけるため、ミカ・マルモルに驚きの約束をした。

ミカ・マルモルがフェイエノールトに入団すれば、チャンピオンズリーグデビューを果たし、即戦力として定着する可能性がある。この点を強調し、ロッテルダムのクラブは他クラブとの争奪戦を制したい考えだ。

フェイエノールト・トランスファーマーケットが月曜朝、Xで伝えた。同メディアは通常信頼が高く、フェイエノールトが海外複数クラブと競合していると把握している。

「マルモル獲得にはライバルを退ける必要がある。デポルティーボ・ラ・コルーニャ、SCブラガ、オリンピアコス、エスパニョール、セルタ・デ・ビーゴも契約を提示している。」

同メディアは「フェイエノールトが最も魅力的なプランを持っている。チャンピオンズリーグ出場と即戦力としての起用が見込めるからだ」と指摘する。最近は大規模サポーターサイト「FR12」を通じて情報を発信している。

なお、フェイエノールトは新監督未決定ながら、マルモルに先発を約束している。

マルモルはラス・パルマス所属の24歳センターバックで、左サイドバックも務める。契約満了が近づいており、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーにとって魅力的な選択肢だ。

マルモルは幼少期にバルセロナの下部組織に所属し、2021/22シーズンにトップチームで1分間プレーした。