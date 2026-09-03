テクニカルディレクターのデビー・リゴーが、Feyenoord ONEでこの夏のヒバイロ・レートを巡る状況を振り返った。右サイドバックのレートにはローマが具体的な関心を示し、高額の支払いも辞さない構えだった。しかし、クラブ間で合意に達することはなかった。リゴーは現在、負傷したジョーダン・ボスに続いて、重要なサイドバックをもう1人失いたくなかったことなどを明かしている。

「ヒバイロ・レートは非常に大きな才能を持った選手であり、ピッチ上でフェイエノールトにとってとても重要な存在です」とリゴーは切り出した。「それは昨季にも十分に証明していました。ワールドカップでジョーダン・ボスが離脱したことで、1シーズンのうちに両サイドバックを失わないことが重要でした。彼らは昨季、ピッチ上でフェイエノールトにとって間違いなく非常に重要な存在でした」

ボスはワールドカップでひざを負傷した。左サイドバックのボスは手術を受け、なお数カ月の離脱が見込まれている。左のボスと同様に、右のレートもフェイエノールトの攻撃面で重要な役割を果たしていた。レートは昨季、けがに悩まされていたにもかかわらず、ローマは獲得に確信を持っていたという。報道によれば2500万ユーロのオファーでは不十分で、その後ローマはナウエル・モリーナへと切り替えた。

「そうなると、年齢や、その若者にまだどれだけ成長の余地があるかも見ることになります」と、リゴーは20歳のレートについて続けた。「私は、彼にはさらに良くなれる余地があると確信していますし、本人もそう言っています。彼は私のところに来て、『何が何でも移籍したい』というメッセージを伝えてきたわけでもありませんでした」

「彼はこう言いました。『クラブと合意に至るなら、そのことについて考える用意はありますし、その一歩を踏み出したいと思うかもしれません。でも、そうでなければ、喜んでフェイエノールトに残りたいです』と。そういう言葉をああいう若者から聞くと、フェイエノールトでプレーしたいと思っている選手たちなのだと、なおさら実感します。そういう選手たちこそ、観客がスタジアムに足を運ぶ理由になるのです」

「ただ、彼らは同時に、今後成功するために私たちが必要だと信じている若者たちでもあります。だからこそ、ヒバイロの振る舞い方を私はとても誇りに思いますし、うれしく思っています。真のプロフェッショナルとして振る舞ってくれました。そして彼は、フェイエノールトに非常に強い思いを寄せていることを示してくれました。それは心から評価されていいことだと思います」とリゴーは語った。

レートはフェイエノールトと2029年半ばまで契約を結んでおり、今後の移籍期間でもクラブは彼に対して高額な移籍金を得られる可能性がある。右利きのレートは2023年にFCフォレンダムから加入したが、同クラブはミスによって約20万ユーロを取り損ねた。レートはこれまでフェイエノールトで公式戦58試合に出場し、5ゴール12アシストを記録している。