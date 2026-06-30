ナチョ・フェリ（21）がフェイエノールトの新たなストライカーとなった。W杯出場経験のある上田綾瀬（27）の後継者と目される同選手は、2030年半ばまでの契約にサインした。

スペイン出身で、KVCウェステルローから800万ユーロで加入したと報じられ、総額は最大1000万ユーロになる見込み。

新ホームユニフォームで披露されたフェリはクラブ公式サイトで「フェイエノールトでプレーできることを楽しみにしている」と語った。

「ベルギーで学んだ2年間を生かし、フェイエノールトのようなビッグクラブでさらにステップアップする時だと感じています。ウェステルローの『t Kuipje』からロッテルダムの『De Kuip』へ――完璧な一歩です。」

「フェイエノールトは歴史あるクラブだと理解しています。同時に、未来への大きな野心も持っています。来シーズンはチャンピオンズリーグに出場します。これは私だけでなく、チーム全員にとって楽しみなことです。皆さんと会い、新しいスタートを切るのが楽しみです」とフェリは語った。

プレシーズンでは背番号19を着ける予定だが、シーズン開始前に変更される可能性がある。

『Voetbalzone』編集者デイリー・ルース氏によるフェリに関する詳細記事は、こちらのリンクから読める。