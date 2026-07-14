フェイエノールトはティモン・ヴェレンロイターを破格の低移籍金でVfLヴォルフスブルクに売却した。

スカイ・スポーツの移籍市場専門家フロリアン・プレッテンベルク氏によると、フェイエノールトとVfLヴォルフスブルクはティモン・ヴェレンロイター選手の移籍で合意した。ロッテルダムのクラブは、このGK売却で100万ユーロを得る。

2027年半ばまで契約が残っていたが、本人が新たな挑戦を希望し、ヴォルフスブルクが獲得に動いた。

ヴェレンロイターは2022年にアンデルレヒトからフェイエノールトへレンタル移籍し、翌シーズンに100万ユーロで完全移籍した。

加入当初は控えだったが、活躍が評価され、ユース出身のジャスティン・バイロウをスタメンから押し出した。

カールスルーエ出身のGKはフェイエノールトで公式戦125試合に出場し、リーグ優勝、KNVBカップ、ヨハン・クライフ・シャーレをそれぞれ1回獲得した。

ヴェレンロイターは2.ブンデスリーガのヴォルフスブルクと2029年6月までの契約を結び、新守護神となる。現正GKカミル・グラバラは移籍希望で、アタランタなどが興味を示している。

フェイエノールトは後任としてヘルタ・ベルリンからチャーク・エルンストを約500万ユーロで獲得済みだ。

アルゲメン・ダグブラッド紙は同日、ヴェレンロイターの移籍金がチャークの獲得費用を「一部、あるいは全額を賄う可能性がある」と報じたが、100万ユーロでは期待外れだった。