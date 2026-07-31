フェイエノールトとヒヴァイロ・レアドを巡る交渉で、ASローマが対案を提示したとファブリツィオ・ロマーノが報じた。イタリアのクラブは依然として、この右サイドバックの獲得レースに加わっている。

ローマは此前、最大2500万ユーロのオファーをロッテルダムのクラブに提示していた。ロマーノによれば、ローマとフェイエノールトは金曜日に再び話し合いの場を持ったという。

この移籍ジャーナリストによると、ノッティンガム・フォレストも依然としてレアドをフェイエノールトから引き抜く可能性を残している。ただし、イングランドからの関心が再び具体化するのは、ローマがこのフェイエノールトの選手獲得に失敗した場合だという。

今週初め、ローマは20歳のDFに対して正式オファーを提示していた。「フェイエノールトはASローマのオファーを拒否していない。クラブは今日、対案を出した」と、この移籍事情通は続けている。

「フェイエノールトはこう伝えた。『固定額2500万ユーロでは受け入れられないが、この形であれば契約をまとめることはできる』とね」。ロマーノによれば、焦点となっているのは支払い条件、ボーナス、そして移籍のスキームだ。

また、レアドはすでに指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニとも話し合いを行ったと、この記者は認めている。さらに複数メディアは、このウイングバックがイタリアでの新たな挑戦に前向きで、イタリアの首都で400万ユーロを稼ぐ可能性があると報じている。

一方、Sky Sportのフロリアン・プレッテンベルクは、レアドに対するイングランド勢の関心について別の情報を伝えている。彼によると、フォレストとフェイエノールトの交渉は複数の障害により、ここ数日は具体的な段階に至っていないという。現在最有力候補がローマであることは認めつつも、フェイエノールトが非常に手ごわい交渉相手であることを強調している。