フェイエノールトはオランダ人監督の候補からその名前を削除できる

ロビン・ファン・ペルシの解任を受け、フェイエノールトはディック・シュロイダーに接触する必要はなさそうだ。NECのゼネラルマネージャー、ウィルコ・ファン・シャイクは水曜日、ESPNに「来季もシュロイダーがナイメーヘンでチームを率いる」と強調した。

ジャーナリストのムニール・ブアリン氏も月曜、シュロイダー氏がNECに残りたいと伝え、退団は考えていないと報じた。これにより、監督を探しているフェイエノールトは候補から外すことになりそうだ。

ファン・シャイクは「彼が100％残留することは断言できる」と語り、ファン・ペルシーのフェイエノールト移籍がNECに悪影響を及ぼす可能性を否定した。

ディック本人もそう言っている。我々は長期契約を結んでいる。 我々には目標とビジョンがある。テクニカルマネージャーのカルロス・アールベールスとディックはここ数週間、密に話し合っている。私も毎日ディックと話している。彼は来季NECで結果を出すことだけに集中している」

ファン・シャイク氏は、2028年半ばまで契約が残るシュロイダーがビッグクラブのオファーを断っていることについて、「NECで働き続けたい証拠だ。彼自身もここで存在感を示せる」と語った。

「今年は欧州カップ戦に出場でき、ディックにとって我々と結果を出す絶好の機会だ。クラブにも選手にも監督にも良いことだ」とチャンピオンズリーグ予選への参加に言及した。

本大会の前哨戦となる試合に向けて万全を期す必要がある」とヴァン・シャイクも認識しており、予定されている親善試合に満足している。「相手は主要リーグのクラブだ。現在の計画では、トップ5リーグから2クラブと対戦する。 3位になったことで、我々の魅力が高まっていることを実感している。我々がチャンピオンズリーグの予選を戦うため、より大きなクラブが対戦を望んでいるのだ。」