フェイエノールトはこの選手に最高1000万ユーロの移籍金を提示している。

フェイエノールトは今夏、MFジヴァイ・ゼキエルを安易に放出するつもりはない。ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、レンタル先だったFCユトレヒトでの活躍を受け、クラブは8～10億円の移籍金を求めるという。

ブアリンは「ゼキエルについて少し話を戻すと」と前置き、「もし彼がフィットせず、獲得を望むクラブが現れれば、フェイエノールトは800万〜1000万ユーロの移籍金を要求するだろう。情報筋から聞いた話だ」と語った。

また、同選手はロビン・ファン・ペルシー監督に対して反抗的な態度を取ったが、後に謝罪している。

U-19時代にトップチームにも合流していたため、自分の役割に悩んでいたという。 「僕は邪魔者で、いい気分ではなかった。個人的な感情ではなく、メンタルを成長させる過程だった。ファン・ペルシーに3回注意されたが、コントロールできなかった」と12月のNOSインタビューで語った。

22歳のロッテルダム出身選手は、ユトレヒトへのレンタルで公式戦50試合に出場し、好印象を残した。

以前スパルタ・ロッテルダムにレンタル移籍していたゼキエルは、新シーズンのプレシーズンで公平なチャンスを与えられる見込みだ。数週間前、ファン・ペルシーも「彼の活躍は誰もが認めており、再びチャンスを与える」と語っている。

彼はフェイエノールトと2028年までの契約を結んでおり、Transfermarktによる市場価値は1000万ユーロと評価されている。