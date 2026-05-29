フェイエノールトのFWラヒーム・スターリングが逮捕された。

英メディアによると、ラヒーム・スターリングが木曜日、薬物影響下で車を運転した疑いで逮捕された。フェイエノールトに所属する31歳のフォワードは、ハンプシャー州M3高速道路で自身のランボルギーニを運転中、単独事故を起こした。

警察によると、午前9時頃、スターリングはガードレールに衝突。負傷者はいなかった。

警察によると、事故はミンリー・インターチェンジ付近の南行き車線で発生し、他の車両は関与していない。通報を受け、運転手が現行犯逮捕された。

警察は、薬物影響下での運転、危険運転、クラスC薬物の所持、検査用検体の提出拒否の疑いで捜査を進めている。スターリングは保釈された。

クラスCには鎮静剤、一部の睡眠薬、アナボリックステロイド、亜酸化窒素、GHBなどが含まれる。

大麻は含まれず、これはより重いクラスBに該当する。コカイン、ヘロイン、MDMAなどの強力な薬物はクラスAである。

ハンプシャー警察は声明で、逮捕は事故の調査過程での措置であり、捜査が続いていると説明した。スターリングは当面、拘束されない。

元イングランド代表のスターリングは2月からフェイエノールトに所属。チェルシーとの契約が今年初めに終了した後、ロッテルダムのクラブが獲得した。

フェイエノールトでは8試合に出場したが、得点0・アシスト1と結果を残せず、契約も残りわずかだ。