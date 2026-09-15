ナチョ・フェリはフェイエノールトで着実に調子を上げているようだ。上田綺世の後継者は日曜、PECズヴォレとのアウェー戦でチームが0-7で勝利した試合で3ゴールを決め、その実力を示した。

「個人的には、ここでのリーグ戦最初の数試合はあまり良くなかったと思っている。でも、少しずつ良くなっているし、これからも自分を成長させていきたい」と、向上心あふれるFWはFeyenoord Oneのロングインタビューで語った。

ズヴォレでの大勝でフェリにハットトリックが記録されるかどうかは、一時はっきりしなかった。「最初は『そうだ』と言われて、その後は『違う』と言われ、また『そうだ』となった。最終的に昨日の朝に確認された。だからずっと半信半疑だったけど、最終的にはハットトリックになった。今は本物の試合球をもらったよ。念のため、すでにボールは持ち帰っていた。プロサッカー選手として初めてのハットトリックだった」

フェリは、PEC戦での2点目を先週日曜の自身お気に入りのゴールに挙げている。「PECズヴォレ戦の2点目が一番満足感があった。素晴らしいチームゴールだったと思う。いい攻撃だった。僕はフィジカルが強い選手で、競り合いを好み、チームのために働くタイプだ」

このスペイン人FWは、フェイエノールトのスカッド内では特にスペイン語とポルトガル語を話す選手たちと気が合うという。「ミカ・マルモル、ハビ・ロペス、ゴンサロ・ボルジェスだね。言葉の面があるから。母国語で話せるのはとても大事なことなんだ。だから僕たちはとても親しい」

フェリは以前、特にクリスティアーノ・ロナウドに憧れていた。だが現在は、主に別のストライカーたちに目を向けている。「少し年齢を重ねた今は、フィジカル面でエーリング・ハーランドやルカクをよりすごいと感じている。今見ているのはそういうストライカーたちだ。彼らから学ぼうとしている。どう動いて、どう体を使うのか、映像をたくさん見返している」

この夏の新戦力は、ここまでフェイエノールトのユニフォームで6試合に出場。その間に3ゴール1アシストを記録している。