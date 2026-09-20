フェイエノールトは日曜午後、FCユトレヒトを5-0で圧倒して大きな印象を残したが、キース・クワクマンによれば、ロッテルダム勢ではただ1人、完全に浮いていた選手がいた。

ロッテルダム勢はデ・カイプでのこの一戦を、前半のうちにほぼ決めていた。アニス・ハジ・ムサが2得点を挙げ、ナチョ・フェリもネットを揺らし、フェイエノールトは3-0と余裕のあるリードでロッカールームへ引き揚げた。

しかし後半、ユトレヒトには1点を返す絶好機が訪れた。フェイエノールトのGKチャルク・エルンストは、ニクラス・ベステルルンドがゴールライン際から入れた低いクロスに中途半端に触れるにとどまり、その後、ダニ・デ・ウィットに突然ビッグチャンスが到来したが、ツヨシ・ワタナベが辛うじてシュートの前に身を投げ出した。

その直後にも、フェイエノールトの守護神に再び危うい場面があった。デ・ウィットのそれほど強烈ではないシュートに対し、エルンストが危険なこぼれ球を生み、ヨアン・カトリーヌはユトレヒトの得点にあと一歩まで迫った。

クワクマンはこのGKのプレーに驚きを隠せない。「フェイエノールトのあのGK、いやあ……。簡単なボールを時々すごく難しそうに見せるんだ」と、この元サッカー選手はESPNのスタジオで語った。

クワクマンによれば、特に2つ目の場面では、エルンストは必要以上に大きなセーブにしてしまっていたという。「見た時は『これはかなり厳しいセーブだったな』と思う。でもよく見れば、『あれはしっかりキャッチできただろう』となるんだ」

このため、解説者によればフェイエノールトは2度失点を免れた形だったが、それでもデ・カイプでの力関係全体を変えるものではなかった。「フェイエノールトは2回、失点してもおかしくない場面を切り抜けた。でもユトレヒトはそれだけだった。彼らの出来としては、もちろんあまりにも物足りない」とクワクマン。前半にはアウェーチームがロッテルダムのペナルティーエリア内でボールに1度も触れなかったことも強調した。