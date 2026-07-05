フェイエノールトの関係者は、ロビン・ファン・ペルシーの解任に驚いたと認めた。

ギヴァイロ・リードは、ロビン・ファン・ペルシー監督の解任についてコメントした。右サイドバックのリードは、RTVラインモンドのインタビューで、フェイエノールトの新コーチングスタッフにも言及した。

ファン・ペルシーは6月に解任された。CL出場権を得たものの、期待外れのシーズンだった。リードは「どう受け止めていいかわからない。解任は予期していなかった」と語り、ファン・ペルシーにメッセージを送った。

「彼とはU-18の頃から長く、特別な絆がある。トップチームに上げてくれたこと、注いでくれた努力と時間への感謝を伝えた」と19歳のDFは語った。

リードは、デヴィ・リゴーとロバート・エーンホーンがファン・ペルシーを解任した決断を理解している。「結果的にはうまくいかなかったが、彼とはとても良い関係だったので残念だった」

新監督にはジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストが就任し、シプケ・ハルスホフがアシスタントとして重要な役割を担う。リードは2人と既に話し合いを行い、「すぐに良い手応えを感じた。監督は私をうまく活用できると言ってくれた」と語った。

ファン・ブロンクホルストは対外的な顔としてチームを率い、フルスホフは実際の練習を指導する。51歳のロッテルダム出身者がヘッドコーチを務め、フルスホフが多くのトレーニングを指揮する。「シプケがほぼすべての練習を担当し、すべてを説明してくれる。サイード・バッカティも同様だ。つまり、二人がそれぞれ少しずつ役割を担っているわけだ。ジオも依然として多くの仕事をこなしている。そのことは忘れてはならない。」