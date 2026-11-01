フェイエノールトの選手、フォルトゥナと1-1の引き分け後に自らの責任を認める「自分が責任を負う」

フェイエノールトの主将ルチアーノ・ヴァレンテが土曜夜、反省を口にした。フォルトゥナ・シッタートと1-1で引き分けた責任を自身に感じている。

13分、ヴァレンテは先制の絶好機を迎えた。ペナルティーエリアの際でマイナスの折り返しを受けたが、シュートはポストに当たった。

後半開始直後にも、ホームチームの見事な攻撃からヴァレンテに決定機が訪れた。ペナルティーエリア内でGKと一対一になったものの、決めきれなかった。

それでも58分、ヴァレンテがフェイエノールトを先行させた。元フローニンゲンの選手はアニス・ハジ・ムサのクロスに走り込み、押し込んだ。

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しかし、試合終了5分前に、ほかならぬフェイエノールトからのレンタル選手シロ・ト・ザントが1-1とする同点ゴールを決めた。これにより、フェイエノールトは追うアヤックスに勝ち点1差まで迫られた。試合後、ヴァレンテは自身のプレーに厳しい評価を下した。

「取り組んでいる。すでに昨年より多く決めている（昨年のエールディヴィジでの得点は5、編集部注）。チャンスは自分でつくっているが、ボールをしっかり捉えるには集中力を保たなければならない。疲れが原因かもしれないし、集中力の問題かもしれない。自分に責任があると思う。ただ、勝ち点を落とした理由がそれだけというわけではない」