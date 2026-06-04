水曜日、デ・クープで行われたオランダ代表との親善試合（0-1）で、アニス・ハジ・ムッサがアルジェリアの決勝点を挙げた。86分に決まったこの見事なゴールは、フェイエノールトを退任するゼネラル・テクニカルディレクター、デニス・テ・クロース氏によれば、スタンドには多くのスカウトがいたという。

途中出場のハジ・ムッサは右から切り込み、ルーフス守備のゴール左隅にカーブを掛けた。ディフェンダーのハトは止められなかった。

テ・クロースは『デ・テレグラーフ』紙のインタビューで「ハジ・ムッサはオランダ戦でも素晴らしいゴールを決めた。彼は若く、常にコンディションを維持し、チームのために献身的にプレーする」と称賛した。

「彼のプレースタイルからは見えないが、非常に優れた選手だ。獲得費用はわずか300万ユーロ。オランダ代表戦では多くのクラブが彼を視察していた…」と退任する役員は語る。

24歳の彼は2030年までフェイエノールトと4年契約を結んでおり、Transfermarktの推定市場価値は2300万ユーロ。

本人は水曜の試合がデ・クープでの最後になるかについては「まだ契約がある限り、答えはノーだ」とアルゲメン・ダグブラッド紙に語った。

本人はプレミアリーグ移籍を強く希望。ベルギーのジャーナリスト、サシャ・タヴォリエリ氏によると、ニューカッスル・ユナイテッドが彼の動向を注視しているという。